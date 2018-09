Menlu Korea Selatan dan AS Mengadakan Pembicaraan Telepon Selama Dua Hari

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengadakan pembicaraan telepon selama dua hari secara berturut-turut sebelum KTT ketiga antara dua Korea.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert pada hari Selasa (17/9/18) waktu setempat menjelaskan bahwa Menteri Pompeo berdialog dengan Menteri Kang melalui telepon untuk membahas KTT antara Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Dua menteri sepakat untuk melakukan kerja sama, mengatur jadwal denuklirisasi Korea Utara dan dialog antara dua Korea.Menteri Kang dan Pompeo juga menegaskan kembali bahwa pihaknya tetap memberlakukan tekanan pada Korea Utara sampai mencapai target bersama, yaitu denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverivikasi (FFVD).Sebagian pihak menilai pembicaraan dua menteri sebelum KTT di Pyongyang menyiratkan bahwa ada pesan khusus yang ingin mereka sampaikan kepada Korea Utara atau ada isi yang harus diatur oleh Korea Selatan dan AS.Sebelum Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan kontak telepon tersebut, Menteri Pompeo dalam akun Twitternya menulis bahwa dunia internasional harus melaksanakan sanksi terhadap Korea Utara agar denuklirisasi negara tersebut dapat terwujud.