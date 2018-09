KTT Pyongyang, DK PBB Berekspektasi Tinggi pada Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki eksepektasi tinggi atas penyediaan langkah denuklirisasi yang lebih praktis oleh Korea Utara.Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara yang dibuka atas permintaan AS pada hari Senin (17/89/18) waktu setempat, AS dan Rusia saling melakukan serangan verbal mengenai pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara.Negara-negara anggota lain juga berharap agar KTT Pyongyang kali ini mampu mengeluarkan langkah denuklirisasi yang lebih praktis dengan syarat tetap melaksanakan sanksi ketat kepada Korea Utara.Duta Besar China untuk PBB Mao Zhaoxu menyatakan bahwa situasi di Semenanjung Korea telah berubah secara positif, terutama dalam langkah membuka hubungan dialog. China mendukung dialog antara Korea Utara dan AS serta dialog antara dua Korea.Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce menyambut kunjungan Presiden Moon ke Pyongyang dan mengharapkan kunjungan tersebut bermanfaat untuk mengambil langkah denuklirisasi yang tegas dari Korea Utara.Duta Besar Swedia untuk PBB Olof Skoog juga menyebutkan prinsip denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID).Ia juga meminta Dewan Keamanan PBB harus bersatu untuk mengimpelementasikan sanksi terhadap Korea Utara dan melakukan upaya diplomatik untuk mencari jalan keluar yang damai.Duta Besar negara lain juga menyampaikan harapannya agar KTT ketiga antara dua Korea dapat menghasilkan kesepakatan yang baik.