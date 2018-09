Dewan Keamanan PBB Akan Membuka Pertemuan Tingkat Menteri pada 27 September

Photo : YONHAP News

Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada tanggal 27 September untuk membahas denuklirisasi dan sanksi kepada Korea Utara.Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam jumpa pers pada hari Selasa (18/9/18) mengatakan pihaknya akan membuka pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Menteri Luar Negeri dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York, AS.Dubes tersebut menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertindak sebagai pemimpin pertemuan tersebut.Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pompeo diperkirakan akan menyerukan implementasi sanksi PBB kepada Korea Utara.