Trump: FTA Antara Korea Selatan dan AS Adalah Kesepakatan yang Adil

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (18/9/18) waktu setempat menilai bahwa revisi FTA antara Korea Selatan dan AS terlaksana sebagai kesepakatan yang adil.Trump juga mengatakan ia akan memberikan tanda tangan secara resmi di sela sidang Majelis Umum PBB pada akhir bulan ini.Setelah menyelesaikan KTT dengan Presiden Polandia Andrzej Duda di Gedung Putih, Presiden Trump dalam jumpa pers menjelaskan bahwa pihaknya berhasil menyepakati revisi perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan dan siap untuk menandatanganinya.Korea Selatan dan AS telah menyelesaikan kesepakatan revisi FTA pada bulan Maret lalu dan sedang mengatur jadwal untuk memberikan tanda tangan melalui pertemuan dua pemimpin di sela sidang Majelis Umum PBB.