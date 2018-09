KTT Pyongyang, Dua Korea Lakukan Kesepakatan Non Agresi

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong hari Rabu (19/9/18) menilai bahwa dalam KTT kali ini Korea Selatan dan Korea Utara telah melakukan kesepakatan non agresi.Pada pertemuan dengan wartawan usai jumpa pers Pernyataan Bersama Pyongyang oleh Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Chung juga menyimpulkan bahwa pembicaraan Korea Utara dan AS dapat dipercepat.Ia menilai bahwa kedua pemimpin negara telah menyisihkan banyak waktu untuk membicarakan rencana pelaksanaan denuklirisasi dan hal itu memiliki arti penting.Menurut Chung, selain pernyataan bersama, dua Korea telah membahas banyak isu yang secara tidak langsung ikut membantu Presiden Moon dan Trump dalam mempercepat rencana negosiasi denuklirisasi pada KTT Korea Selatan dan AS di New York awal minggu depan.Ketua Chung menilai langkah Korea Utara mengizinkan masyarakat internasional menyaksikan penghapusan fasilitas rudal di Dongchangri dan fasilitas nuklir di Yongbyon merupakan keberhasilan yang nyata dan membantu menghilangkan ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap Korea Utara.Melihat hasil yang dicapai dalam KTT kali ini, ia menilai dan berharap agar Korea Utara dan AS dapat segera melaksanakan KTT antar-negara secepat mungkin.Chung menambahkan bahwa KTT antar-Korea dapat kembali dilaksanakan pada tahun ini dan menjadi langkah yang memuaskan masyarakat internasional dalam proses pembicaraan denuklirisasi.