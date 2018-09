Presiden Moon Akan Bertemu Trump Untuk Sampaikan Hasil KTT Pyongyang

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden AS Donald Trump di New York pada Senin (24/9/18) depan untuk memberi penjelasan tentang hasil pertemuan antar-Korea terbaru.Kepala Humas Presiden Yoon Young-chan mengungkapkan rencana tersebut dalam pengarahan media pada hari Rabu (19/9/18).Dia mengatakan Presiden Moon diharapkan dapat berbagi secara rinci kepada Trump atas kunjungan tiga harinya ke Korea Utara, termasuk yang belum diungkapkan kepada publik.Mengenai langkah-langkah spesifik untuk mencapai denuklirisasi lengkap Korea Utara, Yoon menekankan Seoul telah melakukan diskusi dengan Washington mengenai masalah tersebut sejak lama.Yoon menilai bahwa janji Pyongyang untuk membongkar fasilitas di kompleks nuklir Yongbyon menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki keinginan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir secara lebih lanjut.Ketika ditanya tentang tidak adanya kesepakatan antar-Korea tentang senjata nuklir Korea Utara yang sudah ada, Yoon mengatakan "situasi terkait" akan berubah tergantung pada kemajuan negosiasi antara AS dan Korea Utara.