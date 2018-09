Menlu AS Pompeo: AS Siap Bertemu Korea Utara di Wina, Austria

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Kamis (20/9/18) mengatakan bahwa AS bersiap untuk segera terlibat dalam pembicaraan dengan Korea Utara, menyusul pertemuan puncak ketiga antara dua pemimpin Korea di Pyongyang.Pompeo dalam pernyataan pada hari Kamis (20/9/18) menunjukkan respons positif atas keputusan Korea Utara menutup permanen fasilitas uji mesin nuklir di Dongchang-ri dengan disaksikan perwakilan dari negara-negara terkait.Menteri Pompeo juga telah mengundang Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho untuk mengadakan pertemuan di New York minggu depan, di sela sidang Majelis Umum PBB.AS juga mengundang pejabat Korea Utara untuk bertemu dengan utusan khusus baru AS, Stephen Biegun, di Wina Austria pada kesempatan awal. Seperti diketahui Wina merupakan markas besar bagi Badan Energi Atom Internasional.Pompeo menekankan bahwa tawaran pertemuan Wina akan menjadi awal negosiasi untuk meningkatkan hubungan Washington dan Pyongyang melalui proses denuklirisasi yang cepat dari Korea Utara.Ia menambahkan, denuklirisasi yang diharapkan rampung hingga Januari 2021 tersebut dianggap sebagai komitmen pemimpin Kim dan usaha untuk membangun rezim perdamaian abadi dan stabil di Semenanjung Korea.