AS Mengecualikan Tarif Produk Baja Korea Selatan

Photo : KBS News

AS membebaskan produk baja Korea Selatan dari pengenaan tarif untuk pertama kalinya sejak Washington menerapkan kuota impor baja pada bulan Mei lalu.Sumber berita industri pada hari Kamis (20/9/18) menyatakan Kementerian Perdagangan AS pada Senin (17/9/18) lalu telah menerima permohonan dari produsen peralatan medis Micro Stamping untuk mengecualikan tabung besi baja tahan karat super halus buatan SL Tech, Korea Selatan.Hal tersebut merupakan pembebasan tarif pertama sejak bulan Mei, saat AS menetapkan kuota impor tahunan sebanyak 2,63 juta ton pada produk baja Korea Selatan atau 70 persen dari volume ekspor rata-rata selama tiga tahun terakhir.AS tidak mengenakan tarif tambahan pada barang-barang impor ketika nilai produksi dalam negeri tidak mencukupi kuota permintaan.