Presiden Moon: Korea Utara Berharap Selesaikan Denuklirisasi Secepat Mungkin

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in mengatakan Korea Utara berharap menyelesaikan proses denuklirisasi secepat mungkin sehingga mereka dapat fokus pada pembangunan ekonomi.Presiden Moon membuat pernyataan di pusat pers utama Dongdaemun Design Plaza di Seoul pada hari Kamis (20/9/18), saat ia memberi pengarahan tentang hasil pertemuan antar-Korea di Pyongyang.Moon mengakhiri perjalanan tiga harinya ke Korea Utara dengan kunjungan ke Gunung Baekdusan sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Samjiyon.Pesawat tiba di Pangkalan Udara Seoul di Seongnam, Provinsi Gyeonggi, sekitar pukul 05.40 sore, sekitar dua jam 10 menit setelah tinggal landas.Dalam pengarahan tersebut Presiden Moon mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berharap untuk mengadakan pertemuan kedua dengan Presiden AS Donald Trump sesegera mungkin untuk mempercepat denuklirisasi.Moon juga mengatakan bahwa Kim berharap Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan segera melakukan perjalanan lagi ke Korea Utara.Ia menilai bahwa rezim Pyongyang telah berubah secara signifikan pada denuklirisasi, mencatat diskusi yang sungguh-sungguh dengan Korea Selatan pada langkah-langkah terkait akan dibuka.Moon dan Kim berbagi persepsi bahwa hubungan Korea Utara dan AS saat ini tidak berjalan mulus dan kemajuan dialog antara Pyongyang dan Washington akan bersinergi dengan perkembangan hubungan antar-Korea.Korea Utara juga meminta Korea Selatan untuk menjadi penengah dalah hubungan Korea Utara dan AS, terutama pada pembukaan dialog dan kerja sama erat untuk denuklirisasi lengkap.Kim juga menyatakan keinginannya untuk secara permanen membongkar program nuklirnya jika AS mengikuti hasil perjanjian KTT antar-negara di Singapura Juni lalu, melalui "langkah-langkah yang sesuai" sejalan dengan apa yang dilakukan Korea Utara.Moon berharap AS akan menempatkan dirinya dalam posisi Korea Utara untuk mengakui rezim Kim Jong-un dan segera melanjutkan dialog dengan Pyongyang, menambahkan bahwa pertemuan antar-Korea terbaru telah menciptakan kondisi untuk pembukaan kembali perundingan tersebut.Selama KTT, kedua Korea sepakat untuk mengadakan pembicaraan parlemen dan meningkatkan pertukaran antara pemerintah daerah.