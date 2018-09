Korsel-AS Bicarakan Pengakhiran Perang Dua Korea dan KTT Korut-AS

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump membicarakan pengakhiran perang dua Korea dan KTT Korea Utara dan AS ke-2 dalam KTT bilateral yang berlangsung di New York hari Selasa (25/9/2018) waktu Korea.Kantor kepresidenan Korea Cheongwadae menyampaikan bahwa kedua pihak membicarakan hal tersebut secara mendalam, walaupun tidak dapat mengatakan kepada umum secara detail.Dalam kesempatan itu, Trump menjanjikan kerja sama erat demi kesuksesan pertemuan keduanya dengan Kim Jong-un. Ia pun menyambut baik hasil KTT antar-Korea di Pyongyang termasuk pesan rahasia dari Kim Jong-un.Presiden Moon mengatakan, pihaknya sudah mengonfirmasikan kembali niat denuklirisasi dari pemimpin Korea Utara melalui KTT Pyongyang. Dia menilai juga bahwa peran Presiden Trump sangat penting dalam mengumumkan denuklirisasi lewat pidato di hadapan masyarakat Pyongyang.Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat untuk mendorong denuklirisasi dengan cara menunjukkan masa depan cerah kepada Korea Utara, namun sembari tetap mempertahankan sanksi atas Korea Utara yang ada.