Saham Korsel Paling Banyak Dibeli oleh Investor AS

Photo : KBS News

Saham Korea Selatan paling banyak dibeli oleh investor AS.Badan Pengawas Keuangan menyatakan pada hari Selasa (25/9/18) bahwa investor AS membeli saham senilai 5 triliun 40 miliar won sejak bulan Januari hingga Agustus tahun ini, disusul oleh investor China dan Jepang. Sementara itu, investor Inggris menjual saham senilai 7 triliun 349 miliar won.Kecuali bulan Februari dan Juni, investor AS terus melakukan pembelian bersih saham Korea Selatan selama 6 bulan. Secara khusus, nilai pembelian bersih saham pada bulan Agustus mencapai 2 triliun 302 miliar won.Investor AS tetap berada di urutan puncak dalam hal pembelian bersih saham tahunan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Secara khusus, pembelian bersih saham oleh investor AS pada tahun lalu menembus angka 10 triliun won untuk kali pertama dalam sejarah.Sementara itu, investor China dan Jepang masing-masing membeli saham sebesar 388 miliar won dan 7 miliar won.