Presiden Moon: AS Harus Mengambil Tindakan yang Sesuai dengan Denuklirisasi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menekankan bahwa AS harus mengambil tindakan yang sesuai sebagai balasan denuklirisasi oleh Korea Utara.Dalam wawancara dengan media konservatif AS, Fox News, pada hari Selasa (25/9/18) waktu setempat, Presiden Moon mengatakan bahwa jika AS mengambil tindakan yang sesuai, Korea Utara akan mampu lebih cepat mematuhi perjanjian denuklirisasi.Dalam kesempatan tersebut, Presiden Moon juga menyebutkan sejumlah contoh tindakan yang konkret. Di antaranya adalah pertukaran non-politik kedua negara, termasuk bantuan kemanusiaan, dan pembukaan kantor penghubung di Pyongyang agar dapat mengobservasi pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon.Ditambahkannya, apabila Korea Utara tidak mematuhi perjanjian denuklirisasi, sanksi atas mereka bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, AS sama sekali tidak akan rugi.Presiden Moon juga mengatakan bahwa kedua Korea dan AS berpendapat sama bahwa lebih baik jika deklarasi akhir perang dapat dilakukan secepat mungkin.