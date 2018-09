Trump Terima Surat Khusus dari Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (26/9/18) menunjukkan surat dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Trump mengeluarkan selembar surat itu saat duduk dalam pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York.Trump mengatakan dia menerima surat luar biasa dari pemimpin Kim pada hari sebelumnya, dan menambahkan bahwa Kim ingin melihat perwujudan hal-hal terkait kekuatan ekonomi Korea Utara.Presiden Trump tidak menyebutkan rincian tentang jadwal pertemuan dengan pemimpin Kim, namun mengisyaratkan KTT antara AS dan Korea Utara yang kedua akan segera dilaksanakan.Surat itu diduga telah disampaikan kepada Trump melalui Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho yang tiba di New York pada tanggal 26 September.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa KTT antara AS dan Korea Utara kedua kemungkinan besar akan digelar pada bulan Oktober atau saat tertentu setelah itu.Sementara itu, Kemenlu AS mengatakan menteri Pompeo akan melakukan kunjungan ke Pyongyang dalam waktu dekat atas undangan pemimpin Kim.Sebelumnya, Pompeo telah bertemu dengan rekannya dari Korea Utara Ri Yong-ho di New York dan membahas rincian pelaksanaan KTT kedua antara AS dan Korea Utara, serta langkah lanjutan untuk proses denuklirisasi Korea Utara.