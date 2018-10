KTT Korut-AS yang Ke-2 Diadakan Setelah Pemilihan Paruh Waktu AS

Photo : KBS News

Duta besar Korea Selatan untuk Rusia Woo Yoon-keun dalam wawancara dengan media lokal, hari Selasa (2/10/18) waktu setempat, menyatakan KTT Korea Utara dan Amerika Serikat kemungkinan besar diadakan setelah pemilihan paruh waktu AS di bulan November mendatang.Kantor berita Tass Rusia memberitakan bahwa duta besar Korea Selatan mengatakan, walau agenda KTT Korea Utara dan AS yang ke-2 belum diumumkan, namun kemungkinan besar pertemuan Trump dan Kim Jong-un diadakan setelah pemilihan paruh waktu AS.Kendati demikian, dia tidak mengesampingkan kemungkinan KTT tersebut diadakan sebelum pemilihan paruh waktu AS yang dijadwalkan tanggal 6 bulan November.