Menlu AS Akan Menemui Kim Jong-un di Pyongyang

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, pada hari Selasa (2/10/18) menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo akan mengunjungi Pyongyang pada tanggal 7 Oktober dan menemui Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Juru Bicara Kemenlu AS Heather Nauert dalam pegarahan rutin pada hari Selasa, mengumumkan agenda kunjungan Pompeo ke Pyongyang.Seusai kunjungan ke Pyongyang selama sehari, Pompeo langsung melakukan kunjungan ke Seoul selama 2 hari. Dalam kesempatan itu, Menlu AS akan membagikan hasil kunjungannya ke Pyongyang dengan Presiden Moon Jae-in dan Menlu Korea Selatan Kang Kyung-wha.Sebelum ke Korea Utara, Pompeo akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menlu Jepang Taro Kono pada tanggal 6 Oktober.Pompeo juga akan ke China pada tanggal 8 Oktober setelah kunjungannya ke Seoul. Dalam kesempatan itu, Pompeo dengan mitranya dari China diketahui akan membicarakan soal Korea Utara dan isu internasional terkait kedua negara.Dengan penetapan kunjungan Pompeo ke Pyongyang ini, diperkirakan negosiasi antara Korea Utara dan AS akan dimulai kembali.Berkaitan dengan kunjungan Pompeo ke Pyongyang itu, Kemenlu AS mengharapkan Korea Utara mengeluarkan tindak denuklirisasi yang lebih maju.Mengenai waktu denuklirisasi Korea Utara, Heather Nauert mengonfirmasi Trump dan Pompeo tidak akan menetapkan waktu secara sepihak.