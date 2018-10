Kemenlu Korsel Izinkan Kapal Rusia Meninggalkan Pelabuhan Busan

Photo : YONHAP News

Kapal Rusia yang diperiksa di Pelabuhan Busan, Korea Selatan karena ditetapkan sebagai objek sanksi AS terhadap Korea Utara akhirnya dapat meninggalkan pelabuhan Busan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya mencabut tindak penangguhan pelayaran akan kapal Rusia, Sevastopol, yang kini berlabuh di Pelabuhan Busan.Tindakan Kemenlu itu diambil karena hasil pemeriksaan menyatakan kapal Sevastopol tidak melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB.Kemenlu menambahkan bahwa kapal tersebut berencana berlayar meinggalkan Pelabuhan Busan setelah selesai perbaikan kapal pada tanggal 13 Agustus, sebelum ditetapkan sebagai objek sanksi AS, tapi pelayarannya ditunda karena masalah kapal belum selesai diperbaiki.Kapal itu ditetapkan objek sanksi AS terhadap Korea Utara pada tanggal 21 Agustus, sehingga Kemenlu Korea Selatan juga mewaspadai supaya tidak terjadi pelanggaran bersangkutan.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia sempat meminta keras kepada Duta besar Korea Selatan Woo Yoon-keun agar pemerintah Korea Selatan segera mengizinkan kapal Sevastopol kembali berlayar.Terkait hal tersebut, Kemenlu Korea Selatan melakukan pembicaraan serius dengan pihak AS dan Rusia hingga saat ini.