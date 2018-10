Pompeo Tolak Tetapkan Tenggat Waktu Denuklirsasi Korut

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan negaranya ingin melihat pembongkaran program senjata nuklir Korea Utara secepatnya, tetapi tidak akan menetapkan tenggat waktu tertentu.Pompeo membuat pernyataan itu dalam jumpa pers pada hari Rabu (3/10/18), menjelang perjalanan keempatnya ke Pyongyang pada hari Minggu (7/10/18) mendatang untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Pompeo mengutarakan kepada wartawan bahwa obyektif AS untuk membuat Korea Utara membuang senjata nuklirnya dalam masa jabatan pertama presiden Donald Trump hingga Januari tahun 2021, bukanlah tenggat waktu tertentu yang dituntut oleh pihak AS.Dia mengatakan waktu itu ditetapkan oleh pemimpin kedua Korea selama KTT mereka di Pyongyang.Sementara itu, dia menolak untuk membuat pernyataan terkait segala hal yang tengah dibahas bersama Korea Utara, termasuk deklarasi berakhirnya perang.Pompeo menyampaikan posisi pemerintahan Trump yang tidak akan menggunakan masalah Korea Utara sebagai sarana untuk memecahkan krisis politik domestik, menjelang pemilihan paruh waktu AS mendatang.Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa menteri Pompeo berencana akan berkunjung ke Korea Utara pada tanggal 7 Oktober, dan kemudian akan melawat ke Seoul pada hari berikutnya. Pompeo dijadwalkan akan bertemu dengan presiden Moon Jae-in dan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa pada tanggal 8 Oktober.