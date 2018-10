Presiden Moon Jae-in Bertemu Dengan Menlu AS Mike Pompeo

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bertemu dengan Presiden Moon Jae-in di Kantor Kepresidenan Cheongwadae setelah menyelesaikan jadwal kunjungan ke Korea Utara pada hari Minggu (7/10/18).Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pompeo mengatakan bahwa dia telah menyamakan pandangan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk membuka KTT kedua antara Korea Utara dan AS dalam waktu dekat.Mereka juga membahas langkah denuklirisasi yang diambil Korea Utara, kehadiran pemerintah Washington dalam proses tersebut, serta langkah balasan yang akan diambil AS.Menurut Pompeo, untuk membahas proses denuklirisasi dan jadwal KTT, dua pihak akan membentuk tim negosiasi tingkat kerja.Sementara itu, Presiden Moon berharap agar KTT kedua antara Korea Utara dan AS dapat membuahkan hasil yang baik, dimana pihaknya juga akan ikut berupaya semaksimal mungkin.Kantor berita Reuters menyatakan hasil kunjungan Pompeo kali ini lebih baik dibandingkan hasil di masa lalu, namun masih membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mewujudkannya.Di sisi lain, Mike Pompeo juga dijadwalkan untuk mengunjungi China pada hari Senin (8/10/18).