Kim Jong-un Yakin Rencana Lebih Jelas Terkait KTT dengan AS Akan Tersedia Dalam Waktu Dekat

Photo : YONHAP News

Kantor berita resmi Korea Utara (KCNA) memberitakan bahwa Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi keyakinan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa rencana yang lebih baik terkait KTT kedua antara Korea Utara dan AS akan tersedia dalam waktu dekat.KCNA menulis bahwa saat berpisah dengan Pompeo, Kim mengatakan pihaknya akan melanjutkan dialog dan negosiasi dengan AS berdasarkan kepercayaan mendalam antara pemimpin dua negara.KCNA juga melaporkan bahwa Menteri Pompeo menjelaskan langkah denuklirisasi dan berbagai hal yang dikhawatirkan dua pihak secara lebih jelas, termasuk membahas pembukaan KTT kedua antara Korea Utara dan AS.Dilaporkan bahwa Kim Jong-un menyatakan tekad dan keyakinan bahwa kemajuan yang lebih besar akan tercapai melalui KTT kedua antara dua pihak.Selain itu, mereka juga membahas pembukaan negosiasi tingkat kerja untuk persiapan KTT, termasuk proses dan langkah pelaksanaannya.KCNA menyatakan Kim Jong-un cukup mengapresiasi dan merasa puas atas pembahasan lancar dan produktif dengan Pompeo, menganggapnya sebagai langkah yang bermanfaat untuk saling memahami posisi dan pandangan dari masing-masing pihak.