Wakil Menlu Korea Utara Choe Son-hee Tiba di Moskow

Photo : KBS News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee mengunjungi Moskow untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Rusia pada hari Senin (8/10/18) dan pertemuan trilateral dengan Rusia dan China pada hari Selasa (9/10/18).Menurut hasil liputan KBS, tiga pesawat kargo milik maskapai penerbangan Korea Utara Air Koryo telah tiba di Bandara Vladivostok, Rusia pada hari Minggu (7/10/18).Pesawat tersebut adalah pesawat yang sama dengan pesawat yang digunakan saat pemimpin Kim Jong-un mengunjungi Beijing dan Singapura pada kunjungan masa lalu.Menurut perkiraan, dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Choe akan bertukar pandangan mengenai negosiasi denuklirisasi, termasuk pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara serta usaha menarik dukungan dari China dan Rusia.Segera setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Korea Utara, pejabat tingkat praktis untuk diplomasi terhadap AS langsung mengunjungi China dan Rusia.Hal tersebut menunjukkan perang diplomasi antara Korea Utara dan AS mengenai Semenanjung Korea akan berlangsung dengan sengit.