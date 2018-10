BTS Menyelesaikan Tur Konser di AS

Photo : YONHAP News

Grup idol asal Korea yang mendunia BTS mengguncang panggung musik AS melalui tur konser 'Love Yourself'.BTS telah menyelesaikan konser di AS yang digelar di stadion bisbol AS, Citi Fieild New York pada hari Sabtu (6/10/18) waktu setempat.BTS bertemu dengan 220 ribu fansnya dengan menggelar 15 kali pementasan di tujuh kota di AS dan Kanada sejak konser di Los Angeles pada tgl.5 Oktober lalu.BTS menjadi penyanyi Korea pertama yang berhasil menyemarakkan panggung musik dan menghasilkan respon penggemar yang meledak-leadak di AS.Sementara, BTS akan melanjutkan konsernya di London, Amsterdam, Berlin, Paris dan beberapa negara lain, serta menuju Tokyo pada bulan November mendatang.