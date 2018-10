Presiden Moon: Perjalanan Pompeo Mendorong KTT Kedua Korea Utara dan AS

Photo : KBS News

Presiden Moon Jae-in mengatakan kunjungan terbaru Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Pyongyang telah membuat lingkungan dan kondisi baru yang mendorong terbukanya pertemuan puncak antara AS dan Korea Utara dengan lebih cepat.Dalam rapat kabinet pada hari Senin (8/10/18) Moon kembali menyampaikan rasa terima kasih kepada presiden AS Donlad Trump karena Pompeo telah mengunjungi Seoul dan berbagi hasil perjalanannya ke Korea Utara dengan para pejabat Korea Selatan.Presiden Moon menyebut bahwa Kim Jong-un diperkirakan akan berkunjung ke Rusia, sementara presiden China Xi Jinping direncanakan akan mengunjungi Pyongyang.Moon juga mengangkat kemungkinan atas terjadinya KTT antara Korea Utara dan Jepang.Moon menilai bahwa orde baru atau tata tertib baru tengah dibangun di Semenanjung Korea dimana akhirnya akan menjadi orde baru di kawasan Asia Timur Laut.Ia menambahkan, semua usaha tersebut sangat penting dalam membantu proses denuklirisasi sepenuhnya di Semenanjung Korea dan membangun rezim perdamaian yang permanen.Dia mendesak para peserta rapat untuk melakukan upaya kuat dalam menjalin kerja sama erat dengan AS untuk mencapai kemajuan besar dalam proses denuklirisasi dan perdamaian Semenanjung Korea.Presiden Moon menjelaskan pihaknya bersama negara-negara terkait harus agresif membuat upaya untuk membongkar sistem Perang Dingin terakhir yang saat ini masih ada di dunia.Dia kemudian mengupayakan agar usaha tersebut dapat terus berjalan dengan baik dan Korea Selatan mampu memainkan peran utama dalam usaha tersebut.