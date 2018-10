Menteri Unifikasi Cho Myung-kyun Berencana Mengunjungi AS Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myung-kyun berencana untuk mengunjungi AS pada pertengahan bulan depan untuk menjelaskan kebijakan Semenanjung Korea dari pemerintahan Moon Jae-in.Seorang pejabat pemeirntah menyatakan pada hari Selasa (9/10/18) bahwa Menteri Cho akan mengunjungi Washington tanggal 13 hingga 17 November mendatang.Seorang pejabat lain dari Kementerian Unifikasi juga mengatakan bahwa meskipun jadwalnya bisa berubah, kunjungan Menteri Cho telah dipastikan demi meningkatkan pemahaman di dunia politik dan ekonomi AS terhadap masalah Korea Utara.Diperkirakan, Menteri Cho akan menjelaskan kebijakan pemerintahan Moon Jae-in dan menekankan manfaat perbaikan hubungan dua Korea bagi denuklirisasi Korea Utara. Selain itu, dia akan berupaya untuk meredakan pandangan negatif atas denuklirisasi Korea Utara yang tersebar di dunia politik dan ekonomi AS.