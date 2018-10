Dubes AS untuk PBB Nikki Haley Mundur Pada Akhir Tahun Ini

Photo : KBS News

Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (9/10/18) waktu setempat mengumumkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir tahun ini.Presiden Trump menghargai jasa Dubes Haley sebagai 'orang yang sangat spesial' dan mengatakan sosoknya berhasil menuntaskan banyak masalah.Trump juga berpesan agar Haley kembali ke pemerintahaan dengan jabatan lain dalam waktu dekat.Haley menyatakan bahwa tugas diplomatik yang ia ambil selama dua tahun sangat berkesan, bahkan rela untuk membantu kegiatan kampanye pemilihan ulang Presiden Trump tahun 2020 mendatang.Lebih lanjut, Trump tengah mempertimbangkan pengangkatan mantan Wakil Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS, Dina Powell untuk menggantikan posisi Haley.