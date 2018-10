BTS Meraih Penghargaan di American Music Awards 2018

Photo : YONHAP News

Boyband Korea Selatan BTS berhasil meraih kemenangan pertamanya di American Music Awards 2018.Perusahaan Big Hit Entertainment meraih penghargaan 'Artis Sosial Favorit' dalam American Music Awards 2018 yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, California, AS pada hari Selasa (9/10/18) waktu setempat.Mereka bersaing melawan sejumlah penyanyi papan atas AS seperti Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato dan Shawn Mendes.BTS tidak dapat menghadiri acara tersebut karena sedang menjalankan konser di London. Meskipun demikian, BTS mengucapkan terima kasih melalui sebuah video ucapan.American Music Awards merupakan satu dari tiga penghargaan musik bergengsi di AS bersama Billboard Music Award dan Grammy Music Award.