Sosok BTS Tampil di Majalah TIME

Photo : YONHAP News

Grup idol Korea Selatan BTS terpilih sebagai sosok 'pemimpin generasi berikutnya' dan tampil dalam majalah TIME.Majalah TIME dalam laman resminya lebih dulu mempromosikan BTS yang akan dimuat dalam edisi 22 Oktober dalam berita 'Bagaimana BTS mengambil alih perhatian dunia?'.TIME menulis BTS menjadi boy band paling populer di dunia melalui sosok para anggota yang tampan, lagu-lagu yang enerjik dan koreografi yang luar biasa.BTS juga dinilai menjadi penyanyi Korea pertama yang berhasil menjual semua tiket konser di AS meskipun tetap mengusung identitas musik K-pop tanpa menyesuaikan selera musik Barat.TIME juga menulis meskipun K-pop berkembang sejak tahun 1990 dengan volume industri mencapai 5 miliar dolar Amerika, namun grup idola Korea belum berhasil menembus pasar musik Barat, kecuali BTS.Seorang anggota BTS, Suga menjelaskan bahwa lagi-lagu mereka menjadi populer karena liriknya mengangkat cerita yang jarang diangkat oleh musisi lain, seperti kekhwatiran, ketidakstabilan dan kegelisaan yang dapat membangun rasa empati.Pemimpin BTS RM juga menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam hidup adalah menjadi diri sendiri, oleh karena itu mereka menamai album mereka dengan judul 'Love Yourself' yang juga menjadi identitas BTS.Seorang DJ terkenal AS yang berkolaborasi dengan BTS, Steve Aoki memuji ketenaran lagu berbahasa Korea BTS yang menjadi bukti bahwa lagu yang sukses secara internasional tidak harus selalu berbahasa Inggris.