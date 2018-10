Photo : KBS News

Duta Besar Korea untuk Washington Cho Yoon-jae mengatakan bahwa pemerintah AS secara positif meninjau kesepakatan militer antar-Korea yang dicapai dalam pembicaraan KTT bulan lalu.Kesepakatan militer itu diduga membangkitkan kemarahan AS termasuk dilaporkannya pembicaraan telepon yang panas antara Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Berbicara dalam audit parlemen yang digelar di kedutaan besar Korea Selatan di Washington pada hari Jumat (12/10/2018), Dubes Korea Selatan menerima pertanyaan terkait posisi AS atas kesepakatan militer lintas-perbatasan dari anggota legislatif Partai Demokrat Won Hye-young. Cho mengatakan bahwa AS mendekati kesimpulan akhir dalam peninjauan opini terkait hal itu.Saat ditanya apakah dapat disimpulkan bahwa Washington bukan mengungkapkan kekhawatiran terkait isi kesepakatan namun proses komunikasi dan pembagian informasi, Dubes Cho mengatakan bahwa seperti itulah keadaannya.Dirinya menekankan bahwa terdapat banyak konsultasi tingkat-kerja sebelumnya antara kementerian pertahanan Seoul dan Komando PBB yang dipimpin AS terkait kesepakatan militer antar-Korea.