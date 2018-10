Trump Terus Sampaikan Sikap Optimis atas Isu Korea Utara

Photo : KBS News

Presiden AS Donald Trump kembali menyampaikan pandangan positif atas Korea Utara dengan menyebut pihaknya tengah menjalankan semua isu terkait negara tersebut dengan baik.Presiden Trump pada hari Senin (15/10/18) waktu setempat menyampaikan kepada wartawan bahwa isu terkait Korea Utara sedang menunjukkan kemajuan, meskipun cukup rumit, namun ada perkembangan dalam hubungan bilateral.Trump saat melakukan wawancara dengan siaran CBS satu hari sebelumnya juga melontarkan pernyataan bernada optimis bahwa saat ini AS dan Korea Utara telah membuat pencapaian luar biasa.Trump menyampaikan pihaknya menaruh kepercayaan pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, namun secara tegas membantah pertanyaan bahwa AS bersedia melonggarakan sanksi pada Korea Utara.Ia terus menyatakan sikap positif atas pembicaraan denuklirsasi Korea Utara dan tetap menegaskan prinsip bahwa pelonggaran sanksi akan dimungkinkan setelah Pyongyang melaksanakan denuklirsasi.