Korea Selatan dan AS Gelar Pertemuan Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS menggelar pertemuan negosiasi pembagian biaya pertahanan putaran ke-8 yang akan berlaku pada tahun depan.Negosiasi kali ini berlangsung selama dua hari sampai hari Rabu (17/10/18) besok, namun dapat diperpanjang jika diperlukan.Korea Selatan dan AS akan membicarakan jumlah biaya, jangka waktu dan transparansi pemberlakuan negosiasi sampai dapat menarik satu kesepakatan.Pembagian biaya pertahanan berarti jumlah biaya yang harus Korea Selatan tanggung untuk militer AS yang bertugas di Korea Selatan.Korea Selatan diperkirakan harus membayar biaya 960 miliar 200 juta won pada tahun ini, yang telah mencakup gaji pekerja Korea yang bekerja di militer AS dan biaya konstruksi pangkalan militer AS.Korea Selatan dan AS telah sembilan kali menyetujui perjanjian khusus tersebut sejak tahun 1991 lalu.Masa berlaku perjanjian ke-9 yang disepakati pada tahun 2014 akan habis pada tanggal 31 Desember tahun ini, sehingga dua pihak harus menyepakati negosiasi pembagian biaya pertahanan pada tahun ini.