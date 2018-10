Utusan AS untuk Korea Utara Mengunjungi Rusia, Prancis dan Belgia

Photo : YONHAP News

Utusan khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun pada hari Selasa (16/10/18) mengunjungi Rusia untuk membahas denuklirisasi Korea Utara bersama para pejabat dari negara tersebut, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.Kunjungan Biegun ke Rusia muncul sebagai upaya persiapan negosiasi tingkat kerja menjelang pertemuan puncak AS dan Korea Utara ke-2.Menyusul kunjungan tersebut, Biegun juga akan melawat ke Prancis dan Belgia untuk mengatur tanggapan AS terhadap proses denuklirsasi Korea Utara.Sementara itu, Penasehat Keamanan Gedung Putih AS John Bolton juga direncanakan akan berkunjung ke Rusia pada pekan depan.