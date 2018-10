Universitas Ternama di Roma Membuka Pusat Informasi Korea

Photo : YONHAP News

Universitas Roma La Sapienza di Italia membuka pusat informasi Korea 'Window on Korea' di kampusnya pada hari Selasa (16/10/18).Tiga ratus mahasiswa dan dosen menghadiri upacara pembukaan pusat informasi Korea yang dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Ilmu Timur.Pusat informasi Korea merupakan yang pertama dibangun di Italia.Pusat itu dibuat sesuai dengan kesepakatan perpustakaan Fakultas Ilmu Timur Universitas Roma La Sapienza dan Perpustakaan Nasional Korea untuk menyediakan tiga ribu dan DVD K-drama dan K-pop.Perpustakaan Nasional Korea hingga kini telah membuat pusat informasi Korea di 27 kota dari 25 negara termasuk AS, China dan Jerman.Dalam upacara pembukaan tersebut Menteri Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Do Jong-hwan berharap hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Italia dapat semakin kokoh.Do menyebut kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Italia membuat dua negara mampu memperluas pertukaran budaya, seperti membuka pusat informasi Korea.