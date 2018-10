Komando PBB Ikut Bekerja Bersama untuk Membangun Perdamaian di Korea

Photo : KBS News

Wakil Komandan Pasukan PBB di Korea, Letnan Jenderal Wayne Eyre mengatakan Komando PBB tengah bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.Dalam sebuah konferensi untuk meninjau aliansi antara Korea Selatan dan AS pada hari Rabu (17/10/18) Eyre mengungkapkan kerja keras Komando PBB dalam membantu pembangunan rezim perdaiaman di Semenanjung Korea.Sementara itu, Komandan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) Jenderal Vincent Brooks pada hari yang sama juga menyampaikan bahwa pembicaraan trilateral terakhir dengan kedua Korea berlangsung secara produktif.Meskipun demikian, Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris memperingatkan risiko pada ekspektasi yang berlebihan, mengutip bahwa banyak kemungkinan untuk mewujudkan denuklirsasi dan rezim perdamaian jika hubungan antar-Korea saat ini berkembang bersama AS.Kepala Humas Presiden Kim Eui-kyeom menjelaskan bahwa proyek pembangunan kereta api dan jalan antar-Korea saat ini tengah berjalan sesuai rencana awal dan komunikasi antara Seoul dan Washington juga berjalan lancar.