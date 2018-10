KTT Korea Utara-AS Kemungkinan Akan Digelar Awal Tahun Depan

Photo : KBS News

KTT kedua antara Korea Utara dan AS diperkirakan akan digelar pada awal tahun depan.Mengutip seorang pejabat tinggi di pemerintahan Washington, kantor berita Reuters melaporkan bahwa KTT kedua antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump susah diselenggarakan dalam tahun ini.Ditambahkannya, KTT antara Korea Utara dan AS diperkirakan akan berlangsung pada awal tahun 2019 mendatang.Sebelumnya, Presiden Trump telah mengatakan bahwa KTT dengan Kim Jong-un tidak lama lagi akan diselenggarakan dan sedang mempertimbangkan tempat KTT bukan di Singapura maupun AS.