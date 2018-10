Harga Bensin Naik 16 Minggu Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Harga bensin di Korea Selatan kembali naik lebih dari 10 won per liter dalam seminggu.Perusahaan Minyak Nasional Korea Selatan (KNOC) menyatakan bahwa harga bensin rata-rata di stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Korea adalah 1.686,3 won per liter pada minggu ke-3 Oktober. Harga bensin ini naik 11,3 won dibandingkan seminggu sebelumnya.Harga bensin itu paling tinggi sejak minggu pertama Desember tahun 2014 yang tercatat sebesar 1.702,9 won.KNOC menjelaskan bahwa kenaikan harga bensin di Korea dipengaruhi konflik antara AS dan Arab Saudi meskipun harga bensin internasional turun berkat peningkatan pasokan minyak AS.Sementara itu, harga minyak mentah Dubai yang merupakan minyak mentah impor utama Korsel tercatat seharga 79,2 dolar per barel pada minggu ke-3 Oktober, turun 2,3 dolar dibandingkan seminggu sebelumnya.