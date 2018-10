Pertemuan Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan Berakhir Tanpa Kesepakatan

Photo : KBS News

Pertemuan negosiasi pembagian biaya pertahanan putaran ke-8 untuk menentukan pembagian biaya pertahanan setelah tahun depan berakhir tanpa kesepakatan.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negosiasi pembagian biaya pertahanan putaran ke-8 berakhir tanpa kesepakatan di Seoul pada hari Jumat (19/10/18).Kementerian mengatakan bahwa meskipun kedua pihak terus berusaha untuk memperkecil perselisihan sikap masing-masing, termasuk jumlah biaya yang harus dibagi dan bagaimana pembagiannya, mereka tidak dapat mencapai hasil akhir.Meskipun demikian, ditambahkan bahwa ada beberapa "kemajuan praktis" di bidang perbaikan sistem pelaksanaan biaya dan hal-hal teknis lain dari diskusi sejauh ini.Kedua belah pihak sama-sama menyadari sulitnya menyelesaikan prosedur domestik yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian baru, tetapi setuju untuk terus bekerja demi mencapai kesepkatan hingga bulan November untuk meminimalkan kesenjangan.Putaran negosiasi berikutnya akan diadakan di AS pada bulan November.Saat ini Korea Selatan membayar sekitar 960 miliar won, alias 856 juta dolar, untuk mendukung penempatan 28 ribu 500 orang militer AS di Korea Selatan.Perjanjian pembagian biaya pertahanan ke-9 akan berakhir pada tahun ini. Oleh karena itu, Korea Selatan dan AS terus menggelar pertemuan negosiasi untuk perjanjian ke-10 sejak bulan Maret lalu.