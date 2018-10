Korea Selatan Akan Melakukan Latihan Udara Tunggal pada Bulan Desember

Photo : KBS News

Korea Selatan tetap melakukan latihan udara tunggal sesuai rencana awal, yaitu pada bulan Desember, meskipun ada kemungkinan untuk menangguhkan latihan militer gabungan dengan AS.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan di Seoul pada hari Minggu (21/10/18) menjelaskan meskipun latihan militer udara gabungan dengan AS bernama Vigilant Ace kemungkinan besar akan ditunda, namun tidak ada perubahan pada latihan tunggal oleh Angkatan Udara Korea Selatan.Keputusan terakhir tentang penudaan latihan gabungan tersebut akan dikeluarkan setelah Menteri Pertahanan Korea Selatna Jeong Kyeong-doo dan rekanya dari AS, James Mattis berdiskusi dalam pertemuan Komite Militer dan Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) pada akhir bulan Oktober ini.Menteri dari dua negara dilaporkan telah membicarakan isu tersebut dalam sela-sela Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (SDMM-Plus) hari Jumat (19/10/18) di Singapura.Pejabat di Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut AS mengusulkan penangguhan latihan gabungan dalam upaya mendorong dialog dan diplomasi denuklirisasi yang tengah dibangun dengan Korea Utara.Menteri Korea Selatan menyetujui perlunya dukungan diplomasi dan mengusulkan agar dua pihak mengadakan latihan militer dengan cara lain untuk mempertahankan sikap pertahanan aliansi mereka.Korea Selatan dan AS telah melakukan latihan militer udara skala besar pada bulan Desember setiap tahun sejak tahun 2015, dengan mengerahkan puluhan pesawat dan ribuan perajurit dari dua negara.