Korea Selatan dan AS Akan Membahas Negosiasi Denuklirsasi dengan Korea Utara

Photo : KBS News

Juru runding nuklir Korea Utara Lee Do-hoon telah bertolak menuju AS pada hari Minggu (21/10/18) untuk mengatur kebijakan terkait Pyongyang dan Washington.Perwakilan Negara urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Lee Do-hoon akan bertemu dengan mitranya dari AS, Stephen Biegun selama perjalanannya ke AS sampai hari Selasa (23/10/18).Sebelum berangkat ke AS, Lee sempat mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan menyimak pendapat AS dan membahas cara untuk mendorong denuklirsasi Korea Utara, serta bagaimana mengatur kerja sama dengan masyarakat internasional.Lee diharapkan dapat memastikan rencana pelaksanaan KTT ke-2 Korea Utara dan AS, serta pertemuan pejabat tingkat tinggi antara dua negara, termasuk pertemuan Biegun dengan wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui.Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam majalah Foreign Affairs menyampaikan bahwa fokus perundingan dengan Korea Utara harus berada pada penghapusan rudal balistik dan senjata pemusnah masal, serta kemungkinan pemeriksaan menyeluruh pada fasilitas nuklir utama di Korea Utara.