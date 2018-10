Film Burning Meraih Hadiah Karya Film Terbaik di Daejong Film Award

Photo : YONHAP News

Film 'Burning' garapan sutradara Lee Chang-dong berhasil meraih penghargaan Karya Film Terbaik dalam Daejong Film Award ke-55 yang digelar pada hari Senin (22/10/18).Sementara itu, sutradara Jang Joon-hwan meraih penghargaan kategori Sutradara Terbaik melalui film '1987'.Penghargaan Aktor Terbaik diberikan kepada aktor Hwang Jeong-min dan Lee Seong-min yang bermain dalam film 'The Spy Gone North', sedangkan penghargaan Aktris Terbaik diberikan kepada Na Moon-hee yang tampil dalam film 'I Can Speak'.Penghargaan khusus kepada tokoh film yang berdedikasi penuh dalam perkembangan dunia perfilman Korea Selatan diberikan kepada mendiang aktor Kim Joo-hyuk.Mulai tahun ini, pihak penyelenggara Daejong Film Award mengevaluasi karya film yang beredar melalui dewan juri untuk menjaga netralitas dan menghapus sistem nominasi karya yang telah berlangsung selama 50 tahun.Meskipun demikian, banyak yang berpendapat citra Daejong Film Award sebagai ajang penghargaan perfilman terlama di Korea Selatan telah menurun akibat kasus korupsi yang sempat berkembang.Oleh karena itu, Kepala Asosiasi Tokoh Perfilman Korea Selatan meminta masyarakat untuk tetap mendukung dunia perfilman Korea dan Daejong Film Award.