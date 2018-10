Pemerintah China Mengkritik Pencabutan Perjanjian INF oleh AS

Photo : KBS News

Pemerintah dan media resmi China mengkritik pencabutan Perjanjian Persenjataan Nuklir Jarak Menengah (INF) oleh AS.Media resmi China mengklaim bahwa AS menyediakan alasan untuk mencabut perjanjian INF dengan menuntut Rusia melanggar perjanjian tersebut.Harian South China Morning Post juga memberiakan pencabutan tersebut sebagai langkah yang mengarah pada China.Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Kim Hyong-ryong diketahui saat ini tengah mengunjungi Beijing.Belum dipastikan apakah kedatangan Kim bertujuan untuk membahas isu nuklir Korea Utara, namun ada kemungkinan bahwa Korea Utara dan China tengah membahas isu kerja sama militer.Langkah AS untuk mencabut perjanjian INF diperkirakan akan memicu persaingan senjata militer antara AS, China dan Rusia.