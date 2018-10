Pejabat Pemerintah Seoul: Deklarasi Berakhirnya Perang dapat Dikeluarkan pada Tahun Ini

Photo : KBS News

Seorang pejabat pemerintah Seoul menyatakan deklarasi berakhirnya Perang Korea dapat dikeluarkan pada tahun ini.Pernyataan tersebut menyusul komentar Penasihat Kemananan AS John Bolton yang mengatakan bahwa KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS dapat dibuka pada awal tahun depan.Seorang pejabat pemerintah Seoul yang mengunjungi Washington menjelaskan bahwa pernyataan Bolton mengenai waktu pembukaan KTT kedua sangat rasional apabila mempertimbangkan jadwal Pemilihan Umum Sela AS.Pejabat itu mengatakan bahwa pengumuman deklarasi berakhirnya perang dapat dilaksanakan pada tahun ini sesuai dengan hasil negosiasi Korea Utara dan AS.Ia memperkirakan proses denuklirisasi akan mengalami kemajuan melalui persiapan KTT ke-2 pada bulan Januari tahun depan, sehingga kemungkinan kunjungan Kim Jong-un ke Seoul juga semakin besar.Pihaknya menambahkan jadwal KTT Korea Utara dan AS belum dipastikan, namun pertemuan antara Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hee pasti akan digelar.