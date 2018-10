Penghasilan Beras Korea Utara Diperkirakan 1,6 Juta Ton

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) hari Rabu (24/10/18) menyiarkan bahwa Kementerian Pertanian AS memprediksi jumlah penghasilan beras Korea Utara mencapai 1,6 juta ton pada musim gugur ini.Jumlah prediksi penghasilan beras Korea Utara meningkat 50 ribu ton dibandingkan tahun 2017, namun berkurang 70 ton dari tahun 2016.Laporan dari survei ekonomi di bawah naungan Kementerian Pertanian AS menyatakan, jika mempertimbangkan permintaan dan persediaan pangan Korea Utara, jumlah beras yang akan diimpor oleh Korea Utara mencapai 80 ribu ton hingga akhir tahun ini.RFA juga menulis meskipun laporan Kementerian Pertanian AS menunjuk Korea Utara kekurangan padi-padian, namun pemerintah AS tetap menolak perluasan dukungan pangan masyarakat internasional kepada negara tersebut.