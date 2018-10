Utusan Khusus AS untuk Korut Akan Mengunjungi Korea Selatan Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Uusan khusus AS untuk Korea Utara akan mengunjungi Korea Selatan pada minggu depan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS dalam siaran pers hari Kamis (25/10/18) menjelaskan bahwa Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun akan mengunjungi Seoul pada hari Senin (29/10/18) selama dua hari untuk bertemu dengan rekan-rekannya di Korea Selatan.Kedua pihak diperkirakan akan membahas upaya diplomatik untuk mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi.Biegun dan mitranya dari Korea Selatan Lee Do-hoon sebelumnya telah mengadakan pertemuan terkait di Washington pada awal pekan ini.Lee kepada wartawan menjelaskan bahwa mereka telah berbicara rencana peta jalan untuk KTT ke-2 Korea Utara dan AS, serta langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara.Mereka juga telah membahas bagaimana kedua sekutu dapat menggalang dukungan serupa dari China, Rusia dan negara-negara lain.