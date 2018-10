Trump Kembali Pastikan Tidak Akan Memburu Kesepakatan Nuklir Korea Utara

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu (27/10/18) menyatakan bahwa ia tidak peduli berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, selama tidak ada uji coba nuklir.Dalam sebuah pertemuan di Illinois menjelang pemilihan paruh waktu, Trump mengulangi pernyataan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan negosiasi nuklir dengan Korea Utara.Trump mengatakan bahwa presiden AS sebelumnya meninggalkan masalah Korea Utara tanpa pengawasan selama 70 tahun, namua ia membuat kemajuan hanya dalam waktu empat bulan, menolak kritik bahwa ia tidak bergerak cukup cepat dalam menyelesaikan denuklirisasi Korea Utara.Presiden AS juga menekankan hubungan baiknya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menambahkan bahwa banyak hal telah berjalan dengan baik.Trump memproyeksikan masa depan ekonomi yang cerah untuk Korea Utara dengan imbalan denuklirisasi, mengatakan bahwa negara komunis itu berada di posisi yang sangat baik antara China, Rusia dan Korea Selatan.