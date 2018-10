Kepala Staf Presiden Bertemu Utusan Khusus AS untuk Korea Utara

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan Im Jong-seok telah bertemu dengan seorang utusan AS untuk membahas kerja sama dua sekutu dalam mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea.Kantor kepresidenan dalam pengarahan tertulis mengatakan Im bertemu dengan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun di kantor pusat pada Senin (29/10/18) sore.Dalam pertemuan langka tersebut, Im dilaporkan meminta Biegun untuk memimpin pembicaraan antara Korea Utara dan AS dengan sukses, sementara utusan AS juga meminta dukungan Seoul dalam prosesnya.Cheongwadae mengatakan kedua pejabat itu melakukan diskusi mendalam mengenai Semenanjung Korea dan perkembangan KTT Korea Utara dan AS ke-2 yang direncanakan.Kantor kepresidenan mengatakan bahwa Washington meminta Seoul untuk mengatur pertemuan utusan tersebut dengan sekretaris utama Moon.Biegun dilaporkan akan bertemu dengan penasihat keamanan nasional Moon, Chung Eui-yong, Selasa (30/10/18) sore di kantor kepresidenan.