Photo : YONHAP News

Pertemuan tingkat tinggi Korea Utara dan AS diperkirakan akan digelar di AS setelah pemilihan umum sela tgl.6 November mendatang.Dengan pelaksanaan pertemuan tersebut, persiapan KTT kedua antara Korea Utara dan AS yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun depan juga diperkirakan dapat cepat berlangsung.Sumber berita di Korea Selatan menyebutkan Korea Utara dan AS hampir mencapai kesepakatan mengenai jadwal pertemuan tingkat tinggi, yaitu pada minggu kedua bulan November, dengan beberapa lokasi pelaksanaan seperti New York dan Washington DC juga muncul dalam pembicaraan.Dalam pertemuan tersebut ada kemungkinan besar Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol.Dua tokoh tersebut diperkirakan akan membahas persiapan KTT kedua antar-negara, langkah denuklirisasi Korea Utara dan langkah balasan AS.