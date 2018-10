Menteri Kang Kyung-wha Berkontak Telepon dengan Menteri Mike Pompeo

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengadakan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk bertukar pandangan mengenai langkah denuklirisasi sempurna dan pembentukan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menjelaskan bahwa dua pihak membahas isu terkait pemberlakuan kembali sanksi AS terhadap Iran.Atas rencana penerapan sanksi tersebut, Menteri Kang mengatakan bahwa AS dan Korea Selatan harus membahas isu tersebut dan meminta Korea Selatan dikecualikan dari risiko penerapan sanksi terhadap Iran.Korea Selatan mengambil langkah tersebut untuk mengurangi risiko kerugian yang muncul pada perusahaan Korea Selatan di Iran, dimana Pompeo menyatakan AS memahami pernyataan pemerintah Seoul dan akan terus membahas masalah tersebut.Menteri Kang juga menjelaskan hasil pertemuan Utusan Khusus AS untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Dalam pembicaraan itu, Menteri Pompeo menjelaskan kondisi negosiasi lanjutan antara Korea Utara dan AS, menambahkan bahwa Korea Selatan dan AS harus tetap bekerja sama untuk menangani isu Korea Utara.