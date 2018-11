Novel Korsel 'Please Look After Mom' Diangkat ke Layar TV AS

Photo : YONHAP News

Novel terlaris Korea Selatan 'Please Look After Mom' karya Shin Kyung-sook akan diangkat ke layar televisi Amerika Serikat.Agensi Shin, KL Management, mengumumkan pada hari Selasa (30/10/18) bahwa ia akan menandatangani kesepakatan bersama Blue Jar Pictures untuk produksi drama seri televisi tersebut.Ini akan menandari pertama kalinya novel Korea Selatan diadaptasi ke dalam serial televisi Amerika Serikat.Novel terbitan tahun 2018 tersebut berkisah mengenai seorang ibu yang menderita penyakit Alzheimer dan lika-liku kehidupan yang dilalui keluarganya.Novel tersebut telah terjual lebih dari dua juta kopi dan diterbitkan di 36 negara.