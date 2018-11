Perkuat Aliansi, Korea Selatan dan AS Sepakat Bentuk Kelompok Kerja

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan AS sepakat membuat kelompok kerja untuk memperkuat kolaborasi antar-Korea atas isu denuklirisasi, pelaksanaan sanksi atas Korea Utara dan penetapan resolusi PBB.Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Robert Palladino dalam pengarahan hari Selasa (30/10/18) waktu setempat menyampaikan hasil kesepakatan tersebut.Palladino menyebutkan bahwa Korea Selatan dan AS menyetujui rencana tersebut saat Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun bertemu dengan pejabat pemerintah Korea Selatan.Kelompok kerja itu akan memperkuat langkah Korea Selatan dan AS dalam mewujudkan denuklirisasi dan melaksanakan sanksi-sanksi lain terhadap Korea Utara, selain proyek kolaborasi antar-Korea.Pembentukan kelompok kerja menunjukkan bahwa dua sekutu, Korea Selatan dan AS, akan berbagi semua informasi pada proyek kolaborasi anta-Korea yang sedang berlangsung, tanpa melanggar sanksi PBB atas Korea Utara.Kementerian Luar Negeri AS menyatakan Biegun dan timnya akan bertindak sebagai pemimpin kelompok kerja dari AS.