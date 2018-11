Korea Selatan dan AS Mengadakan Pertemuan Konsultasi Keamanan di Washington DC

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo dan mitranya dari AS James Mattis mengadakan Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) ke-50 di Washington DC pada hari Rabu (31/10/18).Dalam acara tersebut, kedua pihak membicarakan berbagai isu pertahanan, termasuk rencana penyusunan pasukan gabungan yang dipimpin oleh militer Korea Selatan setelah pengalihan hak operasional militer masa perang (OPCON).Kedua pihak juga akan membahas pembentukan komando militer gabuangan baru yang mirip dengan Komando Divisi Militer Gabungan antara Korea Selatan dan AS saat ini.Kepala Komando dari Korea Selatan akan menjadi ketua komando milier gabungan yang baru, sementara Kepala Komando dari AS menjadi wakilnya.Menteri Pertahanan dari dua negara juga sepakat untuk menunda latihan militer udara gabungan Vigilant Ace yang direncanakan berlangsung pada bulan Desember mendatang.Dalam kesempatan itu, kedua pihak akan membahas rencana pelaksanaan Kesepakatan Militer antar-Korea 19 September yang disepakati dua Korea untuk meredakan ketegangan militer Semenanjung Korea.Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS berencana menguumumkan hasil pertemuan tersebut melalui jumpa pers bersama.