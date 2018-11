Menlu AS Akan Bertemu Rekannya dari Korea Utara Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo akan bertemu dengan rekannya dari Korea Utara pada minggu depan untuk melanjutkan pembicaraan terkait isu denuklirisasi.Dalam sebuah program radio The Laura Ingraham Show hari Rabu (31/10/18) Pompeo menjelaskan bahwa kedua pihak akan mendiskusikan isu-isu terkait ijin penyidik internasional untuk mengunjungi situs-situs nuklir dan misil Korea Utara.Pompeo menambahkan bahwa dirinya tidak dapat membicarakan rencana tersebut lebih banyak, namun beberapa waktu lalu pihaknya telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Menurut Pompeo, Kim berkomitmen untuk mengizinkan para penyidik AS melakukan peninjauan pada dua situs utama Korea Utara.Pompeo berharap agar para penyidik dapat segera melakukan peninjauan, menambahkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu isu yang akan didiskusikan bersama rekannya dari Korea Utara pada minggu depan.Pompeo dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat senior Korea Utara Kim Yong-chol pada hari Jumat (9/11/18) di New York setelah pemilihan sela AS.